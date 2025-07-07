الداخلية السورية تعلن اعتقال أفراد "مرتبطين" بالحرس الثوري الإيراني

شفق نيوز – دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الاثنين، اعتقال عدد من الأفراد المرتبطين بالحرس الثوري الإيراني خلال حملة أمنية واسعة نفذتها قوى الأمن الداخلي في مدينة البوكمال ومحيطها شرق البلاد.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، العقيد ضرار الشملان، في بيان صحفي عقب انتهاء العملية، إن "قوى الأمن الداخلي نفّذت يوم أمس حملة أمنية واسعة ومحكمة في مدينة البوكمال وريفها، أسفرت عن توقيف أكثر من خمسين مطلوباً في قضايا متنوعة، شملت حيازة والاتجار بالسلاح غير المشروع، وترويج المواد المخدّرة، وتهديد أمن وسلامة المواطنين، إضافة إلى اعتقال عدد من الأفراد المرتبطين بالحرس الثوري الإيراني".

وتأتي هذه العملية بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، تنفيذ عملية خاصة جنوب سوريا أسفرت عن اعتقال خلية تابعة لفيلق القدس الإيراني، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع.