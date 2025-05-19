الداخلية السورية تضبط أكثر من 4 ملايين حبة كبتاغون معدة للتهريب

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الاثنين، عن ضبط أكثر من أربعة ملايين حبة كبتاغون مخبأة داخل معدات صناعية ومعدّة للتهريب.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وسائل إعلام سورية، أنه "بناء على معلومات دقيقة وردت من مصادرنا عن شحنة مخدرات مخبّأة داخل معدات صناعية معدّة للتهريب خارج البلاد، قامت وحداتنا برصد وتعقّب الموقع المذكور في مدينة اللاذقية".

وأضافت "أسفرت العملية عن ضبط أكثر من أربعة ملايين حبة كبتاغون مخدّرة، كانت مخبّأة بإحكام داخل معدّات صناعية مخصّصة لصناعة مادة الطحينة المستخدمة في الاستهلاك البشري".

وأكدت "إلقاء القبض على المتورّطين في العملية، ومصادرة المعدات التي وُجدت بداخلها المواد المخدّرة، وإحالة المقبوض عليهم إلى التحقيق".

يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على إعلان السلطات ضبط تسعة ملايين حبة كبتاغون كانت معدّة للتهريب إلى تركيا.

ووفقاً لتقارير دولية، كانت سوريا تشهد إبان حكم الأسد، إنتاجاً كبيراً للكبتاغون الذي كان يغرق الأسواق في الشرق الأوسط، لا سيما في العراق ودول الخليج مثل السعودية.

ودعمت عائدات بيع الكبتاغون طوال سنوات النزاع حكومة الرئيس المخلوع، وحوّلت سوريا إلى أكبر دولة في العالم تعتمد على عائدات المخدرات.

وأعلن العراق في آذار/ مارس الماضي ضبط أكثر من طن من حبوب الكبتاغون مصدرها سوريا عبر تركيا، بينما أعلن الأردن في نيسان/ أبريل الماضي إحباط محاولة تهريب "كميات كبيرة" من المخدرات آتية من الأراضي السورية.