الداخلية السورية تحدد آلية التقديم على الجنسية للمواطنين الكورد (وثائق)

شفق نيوز- دمشق

أصدرت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، التعليمات التنفيذية الخاصة بآلية تقديم طلبات الحصول على الجنسية السورية للمواطنين الكورد المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 2026، وذلك استناداً إلى الإعلان الدستوري ومبدأ المساواة بين المواطنين، بهدف تنظيم استقبال الطلبات ودراستها والبت فيها.

ووفقاً للتعليمات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، يمكن تقديم الطلبات بشكل فردي من صاحب العلاقة أو عبر طلب عائلي يقدمه رب الأسرة، باستخدام النماذج المعتمدة لدى الوزارة، على أن تُرفق بالطلب شهادة تعريف أصولية، وسند إقامة، ووثائق رسمية تثبت الإقامة داخل الأراضي السورية.

وحددت الوزارة مراكز لتسلّم الطلبات في أربع محافظات هي دمشق وحلب والرقة ودير الزور، بواقع مركز واحد في كل محافظة، إضافة إلى خمسة مراكز في محافظة الحسكة نظراً لعدد المستفيدين وطبيعة الملف. وتستمر فترة التقديم لمدة ثلاثين يوم عمل اعتباراً من مباشرة اللجان عملها، مع إمكانية تمديدها بقرار من وزير الداخلية.

كما نصّت التعليمات على تشكيل لجان مختصة في المراكز الرئيسية ولجان فرعية في المحافظات لتدقيق الطلبات والتحقق من الوثائق، على أن تُرفع الملفات إلى لجنة مركزية تتولى إصدار القرار النهائي وإعداد قوائم المقبولين والمرفوضين تمهيداً للمصادقة عليها.

وأتاحت التعليمات للمتضررين حق تقديم الاعتراض ضمن المهلة المحددة، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء الإداري وفق الأصول القانونية النافذة.

ويأتي هذا القرار تنفيذاً للمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 2026، الصادر في 16 كانون الثاني/يناير الماضي، والذي ينص على منح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كوردية المشمولين بأحكامه، وتسوية أوضاعهم القانونية، وإلغاء الآثار المترتبة على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة.

وتنشر وكالة شفق نيوز، الوثائق الخاصة الصادرة من وزارة الداخلية السورية، المتضمنة التعليمات الكاملة للمواطنين الكورد، للتقديم على الجنسية السورية.