الداخلية السورية تحبط عملية لـ"داعش" استهدفت اجتماعاً أمنياً مع التحالف الدولي

شفق نيوز- دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأحد، مقتل عنصرين من تنظيم "داعش" وإصابة آخرين، خلال عملية أمنية مشتركة مع قوات التحالف الدولي في البادية السورية، وذلك أثناء محاولة تسلل عنصر تابع للتنظيم إلى موقع اجتماع أمني.

وذكرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن العملية حصلت يوم أمس السبت، خلال اجتماع ضم مسؤولين من قيادة الأمن في البادية مع وفد من قوات التحالف الدولي، لبحث آليات مكافحة تنظيم "داعش"، حيث أقدم عنصر إرهابي على التسلل إلى موقع الاجتماع، ما استدعى تدخل القوات المشتركة السورية الأميركية وإطلاق النار عليه.

وبينت أن الاشتباك أسفر عن مقتل عنصرين من التنظيم وإصابة اثنين آخرين، مؤكدة أن الهجوم يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتقويض الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب.

وشددت على أن الدولة السورية سبق أن "حذرت من محاولات تنظيم داعش تنفيذ هجمات تستهدف الأمن"، مؤكدة رفع مستوى الجاهزية والحذر لمواجهة هذه التهديدات المستمرة، والاستمرار في ملاحقة المتورطين ومحاسبتهم بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي.