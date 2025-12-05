الداخلية التركية تلقي القبض على 233 شخصاً مرتبط بـ"داعش"

شفق نيوز- أنقرة

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، يوم الجمعة، عن إلقاء القبض على 233 مشتبهاً به على علاقة بتنظيم "داعش" الإرهابي في 33 ولاية.

وقال الوزير في تدوينة على منصة "أن سوسيال" التركية،إأن قوات الأمن استكملت عمليات متزامنة شنتها في الأسبوعين الماضيين في 33 ولاية.

وأشار إلى أن المعتقلين متهمين بالانتماء لتنظيم "داعش" أو ممن قدموا التمويل للتنظيم في الماضي، و51 من المشتبه بهم تم حبسهم على ذمة التحقيق، فيما تم وضع 24 آخرين تحت المراقبة القضائية، وتستمر الإجراءات القانونية بحق البقية.

وأكد يرلي قايا أن مكافحة الإرهاب لا تقتصر على عمليات قوات الأمن في الميدان، بل ترتكز على رد فعل الدولة متعدد الأبعاد الذي يشمل الأمن والاستخبارات والاتصالات والتعاون الدولي.

وشدد على أن "عملياتنا التي نقوم بها ليلاً ونهاراً وعلى مدار 365 يوماً في السنة، متواصلة لضمان السلام والاستقرار في كل منطقة من بلدنا".