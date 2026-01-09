الخطوط الجوية التركية تعلق رحلاتها الى ايران

شفق نيوز - انقرة

قررت الخطوط الجوية التركية، تعليق عدد من الرحلات إلى ثلاثة مدن إيرانية، يومي الجمعة والسبت، جراء الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

وقالت الشركة التركية في بيان: "بسبب التطورات الإقليمية في إيران، تم إلغاء 17 رحلة مقررة ليومي الجمعة 9 يناير/ كانون الثاني و السبت 10 يناير إلى مدن طهران وتبريز ومشهد".

وتشهد مدن ومناطق ايرانية تظاهرات واسعة احتجاجاً على التراجع الحاد في قيمة الريال الإيراني مقابل العملة الصعبة، وتردي الواقع المعيشي والخدمي في البلاد.

وقطعت السلطات الايرانية منذ يوم امس الخميس خدمة الانترنت، وذلك ضمن الإجراءات الامنية المتخذة للحد من التظاهرات، في وقت اعتبر فيه المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي في كلمة له اليوم الجمعة، مثيري الشغب يحاولون إرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مشددا على أن بلاده لن تتسامح مع المرتزقة الذين يعملون لصالح الأجانب.

وكان ترمب قد قال في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن بلاده "على أهبة الاستعداد" لمد يد العون للمحتجين في إيران متى شرعت السلطات الإيرانية في إطلاق النار عليهم.

وجدّد ترمب، أمس الخميس، تهديده بالتدخّل عسكرياً في إيران، في حال عمدت طهران إلى قتل المتظاهرين.