"الخطة ستفشل".. طهران تساند حزب الله برفض نزع سلاحه

شفق نيوز- طهران

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الأربعاء، إن خطة نزع سلاح حزب الله اللبناني ستفشل، مؤكداً أن طهران "تدعم حزب الله في رفضه مساعي نزع سلاحه".

وأوضح عراقجي في تصريحات للتلفزيوني الحكومي أن "طهران تدعم حزب الله من دون تدخّل"، مضيفاً أن "السعي لنزع سلاح حزب الله ليس موضوعاً جديداً، فقد جرت محاولات مماثلة في السابق، وأسبابها معروفة، إذ أثبت سلاح المقاومة فعاليته للجميع في ساحة المعركة".

وتابع عراقجي قائلاً، إن "وقوف الأمين العام لحزب الله الحازم وصدور بيان شديد اللهجة، أظهرا أن هذا التيار سيصمد في وجه الضغوط".

كذلك، أوضح الوزير الإيراني أنه "تمت إعادة تنظيم صفوف حزب الله"، مشيراً إلى أن "هذه الجماعة تمتلك الإمكانات اللازمة للدفاع عن نفسها".

وقال عراقجي إن "القرار النهائي بشأن الخطوات المقبلة، فهو بيد حزب الله نفسه، وإيران، بوصفها جهة داعمة، تسانده من دون أي تدخّل في قراراته".

وكان حزب الله، اعتبر الأربعاء، أن حكومة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ارتكبت "خطيئة كبرى" بقرارها تجريد لبنان من سلاح المقاومة، محذراً من أن هذا القرار يضعف قدرة البلاد ويحقق أهداف إسرائيل "التي فشلت في تحقيقها بالعدوان المباشر".

وأمس الثلاثاء، قررت الحكومة اللبنانية، تأجيل البت في مسألة حصر السلاح بيد الدولة إلى جلسة الخميس (غداً)، مع تكليف الجيش اللبناني بإعداد خطة حول آليات تنفيذ هذا القرار قبل نهاية العام الجاري.