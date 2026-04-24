الخزانة الأميركية تهدد بعقوبات لمن يسهل تدفق النفط الإيراني

شفق نيوز- واشنطن

حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، يوم الجمعة، السفن والأشخاص الذين يسهلون تدفق النفط الإيراني من شمولهم بفرض العقوبات.

وقال بيسنت، في تصريحات صحفية إن "حملة الغضب الاقتصادي، تفرض خناقا ماليا على النظام الإيراني وتعرقل عدوانه في الشرق الأوسط".

ولفت بيسنت إلى أن "أي سفينة أو شخص يسهل تدفق النفط الإيراني يعرض نفسه لخطر العقوبات الأميركية".

وأكد وزير الخزانة الأميركي قائلاً: "سنواصل تضييق الخناق على شبكة السفن والوسطاء التي تعتمد عليها إيران لنقل نفطها للأسواق".

وأعلنت الخزانة الأميركية، عن عقوبات على مصفاة نفط صينية ونحو 40 هدفًا من مستوردي نفط إيران.

وكانت وكالة "بلومبرغ"، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن إيران تواصل تحميل النفط على الناقلات.

وقالت الوكالة، إنه نقلاً عن صور أقمار صناعية وبيانات ملاحية، فأن التحرك الإيراني جاء رغم حصار أميركا لمضيق هرمز.

في حين أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، إعادة توجيه 34 سفينة ضمن إجراءات الحصار على الموانئ الإيرانية.

وذكرت (سنتكوم) في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "يستمر الحصار ضد السفن الداخلة أو الخارجة من موانئ إيران"، متابعة: "حتى الآن، قامت القوات الأميركية بإعادة توجيه 34 سفينة".