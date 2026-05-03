الخزانة الأميركية تتوقع إغلاقاً لمنشآت النفط الإيرانية بسبب امتلاء المستودعات

شفق نيوز- واشنطن

توقع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الأحد، أن تلجأ إيران إلى إغلاق منشآتها النفطية خلال الأسبوع المقبل، في ظل امتلاء مستودعات التخزين نتيجة الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة.

وقال بيسنت، في تصريح لشبكة "فوكس نيوز"، إن "إيران لا تحصل على الكثير مقابل محاولاتها فرض رسوم على السفن"، مشيراً إلى أن "أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير بعد انتهاء الصراع".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تسجل مستوى قياسياً من صادرات الطاقة"، لافتا إلى أنها "الرابح الأكبر في أسواق الطاقة".

وأفاد موقع تتبع حركة السفن "TankerTrackers"، اليوم الأحد، بأن ناقلة نفط إيرانية عملاقة نجحت في الإفلات من الحصار البحري الأميركي، ووصلت إلى المياه الإندونيسية محمّلة بشحنة ضخمة من النفط الخام.

وكان البرلمان الإيراني، كشف أمس السبت، عن إعداد مشروع قانون لإدارة مضيق هرمز، مع "مراعاة" القوانين الدولية وحقوق دول الجوار، فيما أشار إلى أن حركة السفن في مضيق الحيوي لن تعود كما كانت قبل الحرب.