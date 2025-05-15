الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران

شفق نيوز/ أفادت وكالة "رويترز"، يوم الخميس، بأن وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت عقوبات جديدة على إيران تستهدف صناعة مكونات للصواريخ الباليستية محلياً.

وذكرت الوزارة أن العقوبات تستهدف ستة أفراد و12 كياناً لـ"مشاركتهم في جهود مساعدة النظام الإيراني على التصنيع المحلي لمواد أساسية لازمة لبرنامج الصواريخ الباليستية".

وبينت الوزارة أن المستهدَفين بالعقوبات، والموجودين في إيران والصين، يدعمون هيئات فرعية مختلفة تابعة للحرس الثوري الإيراني تشرف على جهود تطوير مواد ألياف الكربون اللازمة لتصنيع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وهذه العقوبات هي الحلقة الأحدث منذ أن أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حملة "أقصى الضغوط" على إيران في شباط/ فبراير الماضي.

وتواصل إدارة ترامب فرض عقوبات جديدة حتى في الوقت الذي تجري فيه واشنطن وطهران محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقالت إيران يوم أمس الأول الثلاثاء، إن جولة المحادثات الأحدث مع الولايات المتحدة كانت مثمرة، إلا أن فرض واشنطن عقوبات إضافية لا يتناسب مع المفاوضات.

وفرضت وزارة الخزانة يوم أمس الأول الثلاثاء، عقوبات على أكثر من 20 شركة ضمن شبكة قالت إنها تورد النفط الإيراني إلى الصين منذ فترة طويلة.