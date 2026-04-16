الخارجية الإيرانية: وقف حرب لبنان ثمرة التفاهمات مع أميركا في إسلام آباد

شفق نيوز- طهران

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الخميس، إن وقف الحرب في لبنان جاء ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، أن "طهران شددت منذ بداية مشاوراتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، بما في ذلك خلال مفاوضات إسلام آباد، على ضرورة إقرار وقف متزامن لإطلاق النار في عموم المنطقة، بما فيها لبنان، ومتابعة هذا المسار بجدية عقب تلك المحادثات".

وثمَّن بقائي الجهود التي بذلتها باكستان، لا سيما خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، والتي أفضت إلى إعلان وقف إطلاق نار لمدة عشرة أيام، وفق بيان الخارجية الإيرانية.

وشدد على "ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من المناطق التي احتلتها في جنوب لبنان، والإفراج عن جميع الأسرى، وعودة النازحين إلى مناطقهم، إلى جانب إعادة إعمار ما دمرته الحرب بدعم من المجتمع الدولي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقف إطلاق نار في لبنان لمدة عشرة أيام، وأنه سيقوم بدعوة الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى البيت الأبيض، خلال أسبوع أو أسبوعين، لإجراء محادثات "ذات مغزى".