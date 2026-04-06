الخارجية الإيرانية: نريد إنهاء الحرب لا وقف إطلاق النار

شفق نيوز- طهران

اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، الولايات المتحدة بإخراج الدبلوماسية من جدول أعمالها، معتبرة أن ما وصفته بـ"الأعمال الإرهابية" داخل إيران يعكس هذا التوجه.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، إن الولايات المتحدة "لا تعطي أي قيمة لأمن دول المنطقة"، مضيفاً أن هاجسها الأساسي يتمثل في "الحفاظ على وجود الكيان الصهيوني"، على حد وصفه.

وأوضح أن طهران أعدّت ردها الدبلوماسي على واشنطن، وسيعلن في الوقت المناسب، مؤكداً أن بلاده حدّدت مطالبها استناداً إلى مصالحها الوطنية، وأن "خطوطها الحمراء واضحة".

وشدد بقائي، على أن أي وقف مؤقت لإطلاق النار "يعني التمهيد لمواصلة الجريمة"، داعياً إلى إنهاء الحرب بشكل كامل وعدم تكرارها.

وخلص المتحدث باسم| الخارجية الإيرانية، إلى القول إن "عملية أصفهان كانت فضيحة وكارثة للولايات المتحدة"، معرباً عن أمله أن تكون (واشنطن) قد تعلمت درسا منها.