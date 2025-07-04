الخارجية الإيرانية: نرغب بالدبلوماسية وعلى واشنطن عدم استخدام القوة خلال التفاوض

شفق نيوز – طهران

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الجمعة، رغبتها بالحلول الدبلوماسية، لكنها شددت على ضرورة عدم استخدام واشنطن للقوة العسكرية خلال التفاوض.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "على واشنطن عدم استخدام القوة العسكرية خلال فترة التفاوض".

وبينت "نرغب بالحلول الدبلوماسية لكننا نحتاج لإجابات من الولايات المتحدة"، مضيفة "سنحدد الخطوات التي تضمن تعاون منتظم وسلس مع وكالة الطاقة الدولية".

وتابعت "أكدنا لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل ماريانو غروسي موقفنا بوضوح، حيث سنوقف تعاوننا مع وكالة الطاقة الدولية".