إيران تربط محادثات إنهاء الحرب بالتزام ترمب بوقف إطلاق النار

شفق نيوز- طهران

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء الخميس، أن الدخول في محادثات لإنهاء الحرب مرهون بالتزام الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بوقف إطلاق النار.

وذكرت الخارجية الإيرانية في تصريحات صحفية، أن "محادثات إنهاء الحرب مرهونة بالتزام أميركي شامل بوقف إطلاق النار على جميع الجبهات، وخاصة في لبنان".

وأضافت أن "وقف الحرب في لبنان يُعد جزءاً لا يتجزأ من أي تفاهم لوقف إطلاق النار، وفق المقترح الذي تقدم به رئيس الوزراء الباكستاني".

وأشارت إلى أن "باكستان دعت الطرفين الأميركي والإيراني إلى عقد محادثات في إسلام آباد، وأن هذا المقترح لا يزال قيد الدراسة".

ولفتت الخارجية الإيرانية، إلى أن في حال تأكيد المشاركة في هذه المحادثات "سيتم الإعلان عن تركيبة الوفد الإيراني بشكل رسمي".

وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني، أفاد بأن باكستان أبلغت طهران بأن نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، سيترأس وفد بلاده في المفاوضات المرتقبة التي ستُعقد في إسلام آباد.

وأضاف أن "من المرجح، بناءً على ذلك، أن يترأس الوفد الإيراني رئيس مجلس الشورى، محمد باقر قاليباف، في هذه المحادثات".

كما أكد المسؤول الإيراني، ضرورة العمل على وضع بروتوكول يضمن سلامة العبور في مضيق هرمز، بالتنسيق مع سلطنة عُمان، وربما بمشاركة المجتمع الدولي، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.