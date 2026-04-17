الخارجية الإيرانية: لا تفاهمات جديدة بعد فتح مضيق هرمز

شفق نيوز- طهران

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الجمعة، عدم وجود تفاهمات جديدة مع واشنطن، بعد فتح مضيق هرمز، مشيرة إلى أن تصريحات وزير الخارجية عباس عراقجي، جاءت ضمن إطار التفاهم على وقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة تسنيم عن الخارجية الإيرانية قولها إن "تصريحات عراقجي جاءت في إطار تفاهم وقف إطلاق النار ولا تفاهم جديدا لدينا"، مبينة أن "السماح بعبور السفن مضيق هرمز ووقف إطلاق النار في لبنان هما جزء من اتفاق وقف إطلاق النار".

وأكدت الخارجية الإيرانية أن "عبور السفن التجارية من مضيق هرمز يتم عبر المسارات التي تحددها إيران"، مشددة على أنه "بعد إعلان وقف إطلاق النار في لبنان تقرر السماح بعبور السفن التجارية بالتنسيق مع إيران".

من جانبها، أعلنت القيادة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، أن السفن غير العسكرية تمر في مضيق هرمز فقط عبر المسار الذي تحدده إيران.

وبينت أن "عبور السفن العسكرية مضيق هرمز لا يزال محظوراً"، مشيرة إلى أن "حركة المرور في مضيق هرمز تتم فقط بإذن قواتنا".

ولفتت القيادة البحرية، إلى أن "عبور السفن مضيق هرمز يأتي في إطار اتفاق الهدنة وبعد تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد أعلن اليوم الجمعة، فتح مضيق هرمز بشكل كامل بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وقال عراقجي في تدوينة على حسابه في منصة "أكس"، تابعتها وكالة شفق نيوز: "تماشياً مع وقف إطلاق النار في لبنان، تم الإعلان عن فتح ممر جميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز بالكامل للفترة المتبقية من وقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن إيران وافقت على تعليق برنامجها النووي "إلى أجل غير مسمى"، مؤكداً أن اتفاق إنهاء الحرب بات قريباً من الاكتمال.

وقال ترمب، في تصريحات لبلومبرغ، إن "الاتفاق أصبح شبه مكتمل، وقد انتهينا من معظم النقاط الرئيسية مع إيران، وسيتم الأمر بسرعة كبيرة".

وأضاف أن طهران "تريد الاجتماع والتوصل إلى اتفاق"، مشيراً إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد الجهة التي ستقود الوفد الأميركي في المحادثات الخاصة بتوقيع الاتفاق.