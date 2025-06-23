الخارجية الإيرانية: سنواصل تخصيب اليورانيوم

شفق نيوز/ أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، يوم الاثنين، أن بلاده ستواصل تخصيب اليورانيوم، مشدداً على أن لا أحد يمكنه فرض إملاءات على إيران في هذا الشأن.

وقال روانجي، في مقابلة مع وسيلة إعلام ألمانية، نقلتها وكالة "تسنيم الإيرانية"، إن "إيران ستواصل التخصيب، ولا أحد يمكنه أن يملي علينا ما يجب فعله أو عدم فعله، طالما أننا نتحرك ضمن إطار التزاماتنا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)".

وكانت الولايات المتحدة قد نفذت، ليلة 22 حزيران/يونيو، ضربات استهدفت ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها أصابت أهدافها بدقة وبلغت مستويات عميقة تحت الأرض، محذرًا طهران من "عواقب أكثر خطورة" إن لم توافق على إنهاء الحرب.