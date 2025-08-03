الخارجية الإيرانية: سنفاوض أمريكا وبأيدينا السلاح

شفق نيوز- طهران

جدد مستشار وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، يوم الأحد، تأكيده على عدم ثقة طهران بالولايات المتحدة في أي مفاوضات مستقبلية، فيما أشار إلى أن بلاده "ستفاوض والسلاح بيدها".

وحذر خطيب زاده، من أن التوترات الإقليمية قد تتصاعد بسبب سياسات الولايات المتحدة وإسرائيل، مبيناً أن بلاده تسعى للسلام ولم تبدأ أي حرب في تاريخها الطويل.

وأشار إلى خطورة الحرب الشاملة بسبب التصعيد المستمر، مؤكداً أن إيران تسعى لتجنبها، ودول المنطقة ترى أن إسرائيل هي التهديد الرئيسي.

وعن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% كإجراء سلمي، أضاف أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمر في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، لافتاً إلى أن المفاوضات المستقبلية مع الولايات المتحدة قد تكون ممكنة، ولكن فقط إذا كانت مضمونة النتائج وبشروط محددة.