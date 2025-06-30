الخارجية الإيرانية: جميع دول الجوار ترفض تسهيل العدوان الإسرائيلي

شفق نيوز – طهران

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، يوم الاثنين، أن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو قرار صادر عن البرلمان ويعد "ملزماً للحكومة"، مشيراً إلى أن استئناف هذا التعاون مشروط بضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية.

وقال بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "الظروف الحالية تفرض على مدير الوكالة، رافائيل غروسي، توضيح كيف يمكن لإيران مواصلة التعاون دون توفير أمن منشآتها النووية"، مشدداً على أنه "لا يحق للوكالة أن تتوقع تعاون إيران، وهي عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي، بعد أن امتنعت عن إدانة العدوان على منشآتنا النووية، بل وذهبت إلى تبريره".

وفيما يتعلق باستخدام المجال الجوي للدول المجاورة، أوضح بقائي أن "جميع الدول المجاورة نفت إساءة استخدام اسرائيل لأراضيها أو أجوائها"، مضيفاً: "أكدت لنا دون استثناء، أنها لن تسمح للكيان الصهيوني باستخدام أراضيها أو أجوائها لشن هجمات ضد إيران".

وأشار إلى أن التشاور مع هذه الدول أسفر عن مواقف واضحة، قائلاً: "جميعها أعلنت بسرعة ووضوح أنها لم تمنح مثل هذا الإذن ولن تمنحه مستقبلاً، سواء التزاماً بسياسة حسن الجوار أو احتراماً للقانون الدولي".

كما أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشدة التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، واصفاً إياها بـ"السخيفة والمهينة"، مؤكداً أنها "تمسّ مشاعر ملايين الإيرانيين والمسلمين ولن تؤدي إلا إلى زيادة الكراهية تجاه أميركا في المنطقة والعالم الإسلامي".