الخارجية الإيرانية تهدد بـ"الرد" إذا استمر الحصار البحري الأميركي

شفق نيوز- طهران

حذرت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الجمعة، من استمرار الحصار البحري الأميركي على مضيق هرمز، ملوحة بامكانية الرد عليه.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها: "لا يمكن محاصرة إيران، لكن إذا استمر الحصار علينا فهذا انتهاك لوقف إطلاق النار سنرد عليه".

وأضافت الخارجية الإيرانية، أنه "لا نؤيد ما يطرحه المسؤولون الأمريكيون ووسائل إعلامهم بشأن الملف النووي الإيراني"، مبينة أنه "ليس من المقرر بأي شكل أن يتم نقل اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى أميركا".

يشار إلى أن القيادة المركزية الأميركية، قد أكدت في وقت سابق من اليوم الجمعة، استمرار الحصار البحري على إيران.

وقالت القيادة في بيان لها، إن "الحصار البحري أوقف التجارة الإيرانية البحرية"، مبينة أن "القوات الأميركية تواصل فرض حصار بحري كامل على إيران".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، فتح مضيق هرمز بشكل كامل بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وأمس الخميس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقف إطلاق نار في لبنان لمدة عشرة أيام، بدءاً من الساعة 5 مساء اليوم بتوقيت أميركا.