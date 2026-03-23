الخارجية الإيرانية تكذب ترمب: لا محادثات بين طهران وواشنطن

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، عدم وجود مفاوضات بين طهران وواشنطن، وذلك بعدما كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن محادثات بين الطرفين وتأجيل ضرب محطات الطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام.

وقالت الخارجية الإيرانية بحسب ما نقلته وسائل إعلام: "لا محادثات بين طهران وواشنطن"، معتبرة أن تصريحات ترمب "تأتي في إطار محاولات خفض أسعار الطاقة وكسب الوقت لتنفيذ خططه العسكرية".

وتابعت الخارجية الإيرانية: "ردنا على مبادرات من دول المنطقة لخفض التوتر أننا لسنا من بدأ الحرب".

في السياق، نقلت وكالة فارس، عن مصدر إيراني قوله: "لا توجد مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع ترمب"، مبيناً أن "ترمب تراجع بعد أن علم أن أهدافنا ستشمل جميع محطات الطاقة في المنطقة".

من جانبها، أكدت وكالة "تسنيم" عن مسؤول أمني إيراني أن "ترمب تراجع بعد أن أصبحت التهديدات العسكرية الإيرانية ذات مصداقية".

ونقلت تسنيم عن المسؤول الأمني قوله إن "مهلة ترمب 5 أيام تعني استمراره في مخططه وسنواصل الرد والدفاع عن البلاد بكل قوة".

وتابع المسؤول الأمني: "لا مفاوضات مطروحة أو جارية ومضيق هرمز لن يعود إلى وضعه ولن تستقر أسواق الطاقة".

ولفت المسؤول الأمني إلى أنه "وصلتنا رسائل عبر وسطاء منذ بداية الحرب، وردنا كان أننا سنواصل الدفاع حتى نحقق الردع".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن اجراء بلاده محادثات مع إيران خلال اليومين الماضيين، واصفاً إياها بأنها "جيدة ومثمرة للغاية".

وقال ترمب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن هذه المحادثات تركزت على التوصل إلى حل كامل وشامل للأعمال العدائية في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أنه أصدر أوامر بتأجيل جميع الضربات ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام، مبيناً أن المحادثات المعمقة والمفصلة مع إيران ستستمر طوال الأسبوع الجاري.

يذكر أن ترمب قد قال، ليل أمس الأحد، إنه سيتم "تدمير" إيران إذا لم تفتح مضيق هرمز، مذكراً بمهلة الـ48 ساعة قبيل البدء باستهداف محطات الطاقة.