الخارجية الإيرانية تعلن رفضها لبيان الأمين العام لمجلس التعاون بشأن مضيق هرمز

شفق نيوز- طهران

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء، رفضها لبيان مجلس التعاون الخليجي، حول إغلاق مضيق هرمز، مؤكدة أن إيران اتخذت هذه الخطوة دفاعا عن نفسها.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها، إنه "على حكومات مجلس التعاون الخليجي اتخاذ الخطوات اللازمة لبناء الثقة مع إيران".

وشددت الخارجية الإيرانية على أنه "نرفض بيان الأمين العام لمجلس التعاون بشأن مضيق هرمز"، مؤكدة أن "إجراءاتنا دفاع عن النفس".

وكان قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد أكدوا يوم أمس الثلاثاء، رفضهم الإجراءات الإيرانية المتمثلة في استمرار إغلاق مضيق هرمز، فيما شددوا على الإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.

وأعرب قادة دول مجلس التعاون الخليجي، عن "رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه وتهديد أمنه، وأي إجراءات من شأنها التأثير سلباً على الملاحة، بما في ذلك فرض رسوم، تحت أي ظرف أو مسمى، لعبور السفن عبره"، مؤكدين "ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها، وعودة الأوضاع في المضيق إلى ما كانت عليه قبل يوم 28 شباط/ فبراير 2026".

ودفعت الحرب على إيران في 28 شباط/ فبراير 2026 إلى إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو ممر مائي حيوي لنقل النفط الخام والغاز، وأدت إلى خفض الشحنات من الخليج إلى المشترين العالميين، لا سيما في آسيا وأوروبا، مما ⁠دفع المستوردين إلى البحث عن مصادر ⁠بديلة.