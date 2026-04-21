الخارجية الإيرانية تعلق على مشاركتها بمفاوضات باكستان من عدمها
شفق نيوز- الشرق الأوسط
علّقت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الثلاثاء، على مشاركتها في مفاوضات باكستان مع الولايات المتحدة من عدمها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن إيران لم تتخذ بعد القرار النهائي بالمشاركة أو عدمها في مفاوضات باكستان بسبب "الرسائل المتناقضة والسلوكيات المتضاربة والإجراءات غير المقبولة من أميركا".
وأضاف بقائي: "يجب قياس أي مسار دبلوماسي أو أي مفاوضات بناء على مصالحنا ومعاييرنا".
وأوضح، أن مجرد الذهاب والإياب ليس في حد ذاته معياراً لنجاح مسار ما، لافتاً إلى أن "الأمر الأهم هو أن الوصول إلى نتيجة مفادها أن المشاركة في مسار دبلوماسي معين ستؤمن مصالحنا الوطنية".
وختم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالقول، إن القرار النهائي حول المشاركة في المفاوضات يعود إلى محمد باقر قاليباف رئيس الوفد الإيراني.
وأكد وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وجود جهود حثيثة لإقناع إيران بالمشاركة في الجولة الثانية للمفاوضات مع أميركا.
وفي صباح اليوم، أكد التلفزيون الإيراني، عدم ذهاب أي وفد إيراني إلى إسلام آباد سواء كان رئيسياً أم تمهيدياً، حتى الآن، نافيا التقارير الإعلامية عن وصول وفد إيراني إلى باكستان أو تحديد موعد لأي اجتماعات.
وأفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدر باكستاني، بوقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد يشارك شخصياً أو عبر الإنترنت في حال التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات الجارية.