الخارجية الإيرانية تعلق على مشاركتها بمفاوضات باكستان من عدمها

علّقت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الثلاثاء، على مشاركتها في ‏مفاوضات باكستان مع الولايات المتحدة من عدمها.‏

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن إيران ‏لم تتخذ بعد القرار النهائي بالمشاركة أو عدمها في مفاوضات ‏باكستان بسبب "الرسائل المتناقضة والسلوكيات المتضاربة ‏والإجراءات غير المقبولة من أميركا".‏

وأضاف بقائي: "يجب قياس أي مسار دبلوماسي أو أي مفاوضات ‏بناء على مصالحنا ومعاييرنا".‏

وأوضح، أن مجرد الذهاب والإياب ليس في حد ذاته معياراً ‏لنجاح مسار ما، لافتاً إلى أن "الأمر الأهم هو أن الوصول إلى نتيجة ‏مفادها أن المشاركة في مسار دبلوماسي معين ستؤمن مصالحنا ‏الوطنية".

وختم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالقول، إن القرار النهائي ‏حول المشاركة في المفاوضات يعود إلى محمد باقر قاليباف رئيس ‏الوفد الإيراني.‏

وأكد وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، في وقت سابق من ‏اليوم الثلاثاء، وجود جهود حثيثة لإقناع إيران بالمشاركة في ‏الجولة الثانية للمفاوضات مع أميركا.‏

وفي صباح اليوم، أكد التلفزيون الإيراني، عدم ذهاب أي وفد ‏إيراني إلى إسلام آباد سواء كان رئيسياً أم تمهيدياً، حتى الآن، ‏نافيا التقارير الإعلامية عن وصول وفد إيراني إلى باكستان أو ‏تحديد موعد لأي اجتماعات.‏

وأفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدر باكستاني، بوقت سابق ‏من اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد يشارك ‏شخصياً أو عبر الإنترنت في حال التوصل إلى اتفاق خلال ‏المحادثات الجارية.‏