الخارجية الإيرانية تضع شرطاً لوقف إطلاق النار وتؤكد: عدة دول تواصلت معنا

شفق نيوز- طهران

كشف نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، مساء اليوم الاثنين، أن لدى طهران شرطاً واحداً لوقف إطلاق النار في حال التزمت به إسرائيل وأميركا، فيما أكد تواصل عدة دول مع بلاده من أجل التهدئة.

وقال روانجي في تصريحات صحفية، إن شرط إيران "الأول لوقف إطلاق النار هو عدم شن المزيد من العدوان"، من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية.

وأشار إلى أن "دولاً عدة بينها الصين وروسيا وفرنسا تواصلت معنا بشأن وقف إطلاق النار".