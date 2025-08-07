الخارجية الإيرانية تحذر دول الجوار: إسرائيل تستغل أراضيكم لتهديد أمننا

شفق نيوز- طهران

حذرت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الخميس، دول الجوار، من استغلال أراضيها، من قبل إسرائيل للإضرار بالأمن القومي لطهران.

وذكرت الخارجية، في تصريحات صحفية: "نقل مخاوفنا لدول الجوار لا يعني اتهامها، بل هو تنبيه و(الكيان) إسرائيل يسعى لتخريب علاقاتنا".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد دعا هو الآخر، الدول المجاورة لإيران بمنع إسرائيل من إساءة استغلال أراضيها، وأكد أن إسرائيل تستخدم الأراضي الدولية للهجوم على إيران.

وأضاف بقائي، في تصريحات صحفية، أن "إيران لم تتهم أذربيجان بشكل مباشر، لكن هذا تذكير عام لكل من جيراننا بتوخي الحذر، لأننا نواجه عدوًا لا يحترم القانون الدولي وسيادة القانون، وهذا يتطلب منا جميعًا توخي الحذر وعدم السماح لإسرائيل بالإضرار بعلاقاتنا".