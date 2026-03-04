الخارجية الإيرانية تحذر الاتحاد الأوروبي من الانخراط عسكرياً ضد طهران

شفق نيوز- طهران

حذرت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي من الانخراط في أي عمل عسكري ضدها، داعية إلى تجنب ما وصفته بـ"المخاطرة بالانضمام إلى الحرب"، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية.

وذكرت الوزارة، أنه "على الدول الأوروبية الالتزام بالقانون الدولي وعدم الانخراط في أي تحرك عسكري قد يؤدي إلى توسيع دائرة الصراع"، مشددة على ضرورة "تبني نهج دبلوماسي يسهم في خفض التصعيد".

وفي السياق ذاته، اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية ألمانيا بـ"الضغط على الدول الأوروبية من أجل الانضمام إلى الحرب"، معتبرة أن "مثل هذه التحركات من شأنها تعقيد الأوضاع وزيادة حدة التوتر في المنطقة".

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".