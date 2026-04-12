طهران تكشف "عقبات" إسلام آباد: طريق الدبلوماسية لم يغلق بعدُ

شفق نيوز - طهران

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأحد، عن سبب عدم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة في مباحثات إسلام آباد، مشيرة إلى تباين وجهات النظر بين الوفدين بشأن ثلاث قضايا تتصل بالبنود العشرة المطروحة على طاولة المفاوضات.

وقالت الوزارة في بيان نقلاً عن المتحدث باسمها إسماعيل بقائي، إن المفاوضات ناقشت البنود الـ10 الإيرانية، ونقاط الجانب الأميركي، موضحةً أن الجانبين توصلا لتفاهم حول بعض النقاط، واختلفت وجهات النظر بشأن 3 قضايا.

وأكدت الخارجية الإيرانية، أن طريق الدبلوماسية لم يغلق وهو وسيلة دائمة لصون مصالح البلاد الوطنية.

وفي سياق متصل نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن مصدر مطلع، قوله إنه : "لن يطرأ أي تغيير على الوضع في مضيق هرمز حتى توافق واشنطن على اتفاق (معقول)".

من جانبه صرّح مصدر مطلع لموقع "أكسيوس"، بأن بعض الخلافات تتعلق برفض إيران التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، مضيفا أن الخلافات الأخرى تخص مطالبة إيران بالسيطرة على مضيق هرمز.

في غضون ذلك نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين مطلعين على المحادثات، قولهم إن واشنطن طالبت طهران بإعادة فتح مضيق هرمز "فوراً" إلا أن إيران رفضت ذلك إلا باتفاق "نهائي".

يأتي هذا تزامناً مع اعلان نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، فجر اليوم الأحد، انتهاء المفاوضات مع إيران دون التوصل إلى اتفاق في حين غادر وفد الولايات المتحدة باكستان.