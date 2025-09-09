الخارجية الإيرانية: بروتوكول التعاون مع الطاقة الذرية وصل مراحله النهائية

شفق نيوز- طهران

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الثلاثاء، أن نص بروتوكول التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وصل إلى مراحله النهائية فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات والضمانات.

وقال بقائي، بحسب وكالة الأنباء "مهر" الإيرانية، إن "النص يراعي الوقائع الميدانية الناجمة عن الهجمات غير القانونية التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية".

كما أشار متحدث الخارجية الإيرانية إلى أن "النص يراعي أيضا قانون مجلس النواب بهذا الشأن واعتبارات المجلس الأعلى للأمن القومي"، مشيرا إلى "عقد 3 جولات من المفاوضات بين ممثلي إيران والوكالة".

وأوضح أن "زيارات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى تونس ومصر تمثل جزءا من المشاورات المستمرة مع الدول الإقليمية والإسلامية لتبادل وجهات النظر حول التطورات الدولية".

ولفت بقائي إلى أن "عراقجي سيعقد اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال زيارته للقاهرة لاختتام المفاوضات حول بروتوكول جديد للتعاون بين إيران والوكالة".

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قال أمس الاثنين، إن المحادثات مع إيران بشأن استئناف عمليات التفتيش الشامل أحرزت تقدما، لكنه حذّر من أن الوقت يوشك على النفاد، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال أيام.

وقررت إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم تأمين سلامة العلماء والمنشآت النووية وفقا لمعايير وجدول زمني يحدد المجلس الأعلى للأمن القومي، بعد ما تعرضت منشآتها النووية لقصف أمريكي وإسرائيلي خلال حرب استمرت 12 يوما في حزيران/ يونيو الماضي.