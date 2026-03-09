الخارجية الإيرانية: الهجمات الاميركية تنطلق عبر أجواء دولة مجاورة

شفق نيوز- طهران

نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الاثنين، مقطع فيديو أكد أنه يُظهر استخدام القوات الأميركية للمجال الجوي لإحدى الدول المجاورة في تنفيذ ضربات صاروخية استهدفت إيران.

وقال بقائي، في منشور على منصة "إكس": ‏"إلى الذين يصرّون على تجاهل المبررات الكامنة وراء ضرباتنا الدفاعية ضد القواعد والأصول العسكرية الأمريكية في المنطقة: ‏تُطلَق الصواريخ على إيران من أراضي الدول المجاورة، وبالتحدید بالقرب من الأحياء السكنية، كما تستخدم المقاتلات الأميركية المجال الجوي للدول المجاورة لمهاجمة إيران، مما يعرّض الأمن الإقليمي للخطر".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا، في 28 شباط/فبراير الماضي، سلسلة غارات على أهداف داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما أسفر عن أضرار كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين، إضافة إلى اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردّت إيران على الهجوم "الأميركي – الإسرائيلي"، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.