الخارجية الأوكرانية: وثائق سرية تفضح الدوافع الحقيقية لحرب روسيا

شفق نيوز- كييف

أرجعت وزارة الخارجية الأوكرانية، يوم الثلاثاء، السبب الجذري للحرب الدائرة مع روسيا إلى ما وصفته بـ"العقلية الإمبريالية" المتجذّرة لدى القيادة الروسية، وعلى رأسها الرئيس فلاديمير بوتين، مستبدة أن يكون ترتبط بأحداث عامي 2014 أو 2022.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، هيورهي تيخي، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن وثائق ومحادثات رُفعت عنها السرية ونُشرت في الولايات المتحدة، تتضمن تفاصيل مفاوضات جرت بين بوتين والرئيس الاميركي الأسبق جورج بوش خلال الفترة من 2001 إلى 2008، وتؤكد أن بوتين كان ينكر علناً حق أوكرانيا في الوجود منذ عام 2001.

وأوضح تيخي أن هذه المواقف سبقت الغزو الروسي الشامل بنحو 21 عاماً، كما سبقت "ثورة الكرامة" في أوكرانيا بـ13 عاماً، مشيراً إلى أن الكرملين حاول لاحقاً تصوير تلك الثورة على أنها السبب الرئيسي للحرب.

وبحسب وزارة الخارجية الأوكرانية، فإن بوتين روّج على مدى سنوات لما وصفته بـ"أساطير إمبريالية كلاسيكية"، من بينها اعتبار أوكرانيا "جزءاً من روسيا"، والادعاء بوجود "17 مليون روسي" داخلها، ووصفها بـ"الدولة المصطنعة"، إضافة إلى التشكيك بحقها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأكدت الخارجية الأوكرانية أن هذه التصريحات والمواقف تكشف، بحسب تعبيرها، أن السبب الحقيقي للحرب كان ولا يزال الذهنية الإمبريالية لدى القيادة الروسية، وليس التطورات السياسية اللاحقة التي شهدتها أوكرانيا.