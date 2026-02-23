الخارجية الأميركية: تخطيط "إرهابي" لهجمات محتملة في لبنان

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الاثنين، بأن "الجماعات الإرهابية" تواصل التخطيط لهجمات محتملة في لبنان، وذلك بعد دعوتها لإجلاء موظفي السفارة الأميركية في العاصمة بيروت.

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أننا "أمرنا موظفينا غير الأساسيين وأفراد أسرهم بمغادرة لبنان نظراً للوضع الأمني في بيروت"، مبينة أن "بعض المناطق اللبنانية لا سيما القريبة من الحدود تشهد مخاطر متزايدة".

وأضافت أنه "لا يزال مستوى التحذير من السفر إلى لبنان عند المستوى الرابع، أي أننا ننصح بعدم السفر".

وكان مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، أفاد في وقت سابق من اليوم، بأن واشنطن أمرت بإجلاء موظفي السفارة الأميركية في بيروت غير المعنيين بالطوارئ وأفراد أسرهم.

جاء ذلك، بالتزامن مع تصعيد إسرائيل من غارتها للبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق نار هش.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع دعوات أطلقتها دول عديدة لرعاياها، من أجل مغادرة إيران، بالتزامن مع التصعيد بين طهران وواشنطن المترافق مع مفاوضات في سويسرا.

ودعت الهند اليوم الاثنين مواطنيها في إيران الذين تقدّر خارجيتها عددهم بنحو 10 آلاف إلى المغادرة، بعد دعوات مشابها صدرت لمواطني كل من السويد وصربيا وبولندا وأستراليا.

وتحشد الولايات المتحدة قواتها في الشرق الأوسط لتكثيف الضغط على إيران ودفعها للتوصل إلى اتفاق معها في مفاوضات تُستأنف الخميس المقبل، فيما يدرس ترمب توجيه ضربة محدودة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع طهران.