الخارجية الأميركية: اتفاق لبنان يضمن حق إسرائيل بـ"الدفاع عن النفس"

شفق نيوز- واشنطن

قالت وزارة الخارجية الأميركية، مساء اليوم الخميس، إن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل لوقف إطلاق النار يتضمن الحفاظ على "حق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن النفس"، فيما أشارت إلى إمكانية تمديد الفترة الأولية لوقف النار باتفاق متبادل.

وذكرت الخارجية في بيان عقب المحادثات، أن "لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم يلتزمان بموجبه بتهيئة الظروف لإحلال سلام دائم بينهما، وتهدف المفاوضات إلى حل كل القضايا العالقة ومنها ترسيم الحدود البرية الدولية".

وأشارت إلى أن "لبنان وإسرائيل يطلبان من الولايات المتحدة تسهيل مزيد من المفاوضات المباشرة بينهما، ويمكن تمديد الفترة الأولية لوقف النار بينهما باتفاق متبادل".

وتابعت، أن "كل الأطراف تقر أن القوات المسلحة اللبنانية مسؤولة حصراً عن سيادة لبنان والدفاع عن أراضيه، وأن أنشطة الجماعات المسلحة في لبنان تقوض سيادته وتهدد الاستقرار الإقليمي"، مؤكدة أن "لبنان يواجه تحديات جسيمة جراء أنشطة الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة".

وذكرت الخارجية الأميركية أن "الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يتضمن الحفاظ على حق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن النفس، إذ لإسرائيل الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس في أي وقت، وأن إسرائيل ستتخذ التدابير في لبنان حال رصدت هجمات وشيكة أو جارية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقف إطلاق نار في لبنان لمدة عشرة أيام، وأنه سيقوم بدعوة الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى البيت الأبيض، خلال أسبوع أو أسبوعين، لإجراء محادثات "ذات مغزى".

وأكد ترمب أن "وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان يشمل حزب الله، وسنرى كيف ستسير الأمور بشأن التعامل مع حزب الله".