الخارجية الأمريكية تحذر مواطنيها من السفر إلى إيران

شفق نيوز- واشنطن

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، مواطنيها من السفر لإيران، فيما تطرقت إلى ملفات فلسطين وأوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، في مؤتمر صحفي: فرضنا عقوبات على المقررة الأممية المعنية بفلسطين لاستهدافها شركات أمريكية.

وأضافت: "نحذر مواطنينا من السفر إلى إيران خاصة من يحملون جنسية مزدوجة".

وتابعت أن "خطة إعادة تنظيم وزارة الخارجية دخلت حيز التنفيذ"، مبينة أن "حجم وزارة الخارجية كبر دون ضوابط وهناك بعض الموظفين الذين ينتمون إلى حقبة الحرب الباردة".

ولفتت إلى أن "الرئيس ترامب محبط بسبب عدم تحقيق تقدم في محادثات السلام الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية".

وأشارت إلى أنه "نسعى لحل يقود إلى وقف إطلاق نار وسلام دائم في الشرق الأوسط".