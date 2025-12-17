الخارجية الإسرائيلية: نسعى لاتفاق مع سوريا وتطبيع لبناني

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، يوم الأربعاء، أن حكومته تسعى إلى "اتفاق أمني" مع سوريا، و"التطبيع" مع لبنان.

وشدد ساعر في مقابلة مع "العربية إنكليزي" على أن "أي اتفاق أمني مع سوريا يجب أن يراعي الوضع في الجنوب، كما أن إبرام اتفاق أمني مع سوريا سيصب في مصلحة الطرفين"، نافياً أن تكون لإسرائيل أية "أطماع في أراضي سوريا"، على حد قوله.

وأوضح الوزير الإسرائيلي أن الاجتماع الأخير مع المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان وسوريا، توم باراك، "تركز على سوريا وتركيا".

ونفى ساعر أن يكون الاجتماع مع باراك قد تطرق إلى الوضع في قطاع غزة.

وحول الهدنة في قطاع غزة، أعلن الوزير الإسرائيلي أن تل أبيب "تريد الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة، لكن سلاح حركة حماس يمثل عقبة".

وبشأن لبنان، اعتبر ساعر أن "هجمات الجيش الإسرائيلي ضد حزب الله لا تنتهك سيادة لبنان"، على حد تعبيره، متهماً حزب الله بانتهاك سيادة لبنان، حسب تصريحاته.

فيما شدد على أن "القضاء على حزب الله سيعيد لبنان لأهله"، وفقاً لرؤيته.

وذكر الوزير أن "الخلافات مع لبنان بسيطة ويمكن حلها"، معرباً عن رغبة حكومته في "التطبيع مع لبنان، وتجاوز الخلافات".