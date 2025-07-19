الخارجية الإسرائيلية: خطاب الشرع يؤكد دعمه للجهاديين ضد الدروز

شفق نيوز- الشرق الأوسط

انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، يوم السبت، خطاب الرئيس السوري أحمد الشرع، حول وقف إطلاق النار في السويداء، معتبراً أنه انحاز للقبائل ضد الأقلية الدرزية.

وقال ساعر إن خطاب الشرع كان تعبيراً عن دعمه للجهاديين المهاجمين (بكلمات الشرع: "قبائل البدو رمزٌ للقيم والمبادئ النبيلة"، وإلقاء اللوم على الضحايا (الأقلية الدرزية المُعتدى عليها)، مبيناً أن الشرع أضاف إلى كل هذا نظريات مؤامرة واتهامات لإسرائيل.

ولفت إلى أنه "في سوريا الشرع، من الخطير جدًا أن تكون فردا من أقلية - كوردية، أو درزية، أو علوية، أو مسيحية. وقد ثبت ذلك مرارًا وتكرارًا خلال الأشهر الستة الماضية".

وتابع ساعر: "يقع على عاتق المجتمع الدولي واجب ضمان أمن وحقوق الأقليات في سوريا، وربط قبول سوريا الجديدة في الأسرة الدولية بحمايتها".

وكانت الرئاسة السورية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، تنفيذ وقف شامل وفوري لإطلاق النار ودعت إلى الالتزام الفوري به، محذرة من أي خرق للقرار.

وقالت الرئاسة في بيان، إن ذلك يأتي "في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرصاً على حقن دماء السوريين، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها، واستجابةً للمسؤولية الوطنية والإنسانية".

ودعت الرئاسة الجميع إلى فسح المجال أمام الدولة السورية، ومؤسساتها وقواها، "لتطبيق هذا الوقف بمسؤولية، بما يضمن تثبيت الاستقرار ووقف سفك الدماء".

وأفاد الإعلام السوري، صباح اليوم، بأن قوات الأمن العام السورية بدأت بالتحرك نحو مدينة السويداء لضبط الأمن وتنفيذ بنود الإتفاق على الأرض.

ويشمل الاتفاق سبع نقاط رئيسة، أبرزها: دخول مؤسسات الدولة الإدارية والأمنية إلى المحافظة، ودمج عناصر الفصائل المحلية بالأجهزة الأمنية، وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط من قبل البدو والدروز، إلى جانب دمج الدروز في المستقبل السياسي للبلاد.

كما يسمح الاتفاق بخروج من يرفضه عبر طريق آمن خارج سوريا، ويقضي بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات من الطرفين وفق القانون، وتكليف عناصر الفصائل بالتعاون مع وحدات أمنية أخرى لحفظ الأمن داخل السويداء.