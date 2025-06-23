الخارجية القطرية: نحتفظ بحق الرد المباشر على الاعتداء الإيراني السافر

شفق نيوز/ أعلنت دولة قطر، مساء اليوم الاثنين، اعتراض دفاعاتها الجوية هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد الجوية، فيما أشارت إلى أنها تحتفظ بحق "الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم الاعتداء".

وقالت وزارة الدفاع القطرية في أخبار عاجلة نقلتها وسائل إعلامية، إنه "بفضل الله ويقظة القوات المسلحة والإجراءات الاحترازية لم ينتج عن الحادث أي وفيات أو إصابات".

وأكدت، أن "أجواء وأراضي دولة قطر آمنة وأن القوات المسلحة القطرية على أهبة الاستعداد دائماً".

ونصحت وزارة الدفاع القطرية "المواطنين والمقيمين بأخذ التوجيهات وآخر التطورات من المصادر الرسمية".

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية القطرية، أن دفاعاتنا الجوية أحبطت الهجوم وتصدت للصواريخ الإيرانية بنجاح وسيصدر بيان حول ملابسات الهجوم.

وذكرت الخارجية القطرية: "تحتفظ قطر بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم الاعتداء السافر وما يتوافق والقانون الدولي"، مبينة أن "الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد انتهاك صارخ لسيادة قطر ومجالها الجوي وللقانون الدولي".

ودانت الخارجية القطرية "بشدة الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني".

ودعت الخارجية القطرية "إلى وقف فوري لكافة الأعمال العسكرية والعودة الجادة إلى طاولة المفاوضات والحوار".

وأكدت أن "استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار بالمنطقة".

ومساء اليوم أعلنت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران أطلقت صواريخ باليستية على قاعدة العديد الجوية في قطر، رداً على الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية.