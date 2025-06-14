الخارجية العُمانية: المحادثات النووية بين أمريكا وإيران لن تُعقد غدا

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، يوم السبت، ان المفاوضات النووية بين أمريكا وإيران، لن تعقد يوم غد الاحد.

وقال البوسعيدي في تصريحات صحفية: الدبلوماسية والحوار هما السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.

وأضاف أن "المحادثات بين إيران والولايات المتحدة التي كان مقررا إجراؤها بمسقط الأحد لن تنعقد".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أعلن اليوم السبت، الغاء المفاوضات النووية مع إيران، مؤكدا انه "لا مبرر لها".

وقال عراقجي في تصريحات صحفية: مواصلة المحادثات النووية بين إيران وأمريكا لا مبرر لها مع استمرار الهجمات الإسرائيلية الهمجية.

وأضاف أن "قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصبح ذريعة بيد الكيان الصهيوني لمهاجمة منشآتنا النووية"، مبينا "نطالب جميع الدول بإدانة هذه الأعمال الإجرامية والضغط على الاحتلال لوقف عدوانه".

ولفت إلى ان "مهاجمة منشآتنا النووية غير قانونية وعلى المجتمع الدولي محاسبة الكيان الإسرائيلي على ذلك"، داعيا "الاتحاد الأوربي ومجلس الأمن الدولي لاتخاذ موقف مسؤول تجاه اعتداءات الاحتلال على أراضينا".

كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان قبيل المحادثات التي كانت مقررة الأحد "من الواضح أنه في مثل هذه الظروف وإلى أن يتوقف عدوان النظام الصهيوني على الأمة الإيرانية، ستكون المشاركة في حوار مع طرف هو أكبر داعم وشريك للمعتدي بلا معنى".