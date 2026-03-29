الخارجية العمانية: مستمرون بالتحقيقات لكشف منفذي الهجمات على السلطنة

شفق نيوز- مسقط

أفادت وزارة الخارجية العمانية، يوم الأحد، بأن الجهات المختصة لا تزال تجري تحقيقات لتحديد مصدر ودوافع الهجمات التي استهدفت السلطنة مؤخرا، مشيرة إلى أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن تلك العمليات حتى الآن.

وأوضحت الخارجية في بيان أن "الهجمات الغادرة والجبانة التي استهدفت سلطنة عُمان مؤخرا لم يعلن عن مسؤوليتها أي طرف ومازالت الجهات المختصة تتقصى مصدرها الحقيقي ودوافعها".

وتابع البيان "وإذ تستنكر سلطنة عُمان وتدين الحرب الجارية و أعمال العنف كافة و الاستهدافات العسكرية على جميع دول المنطقة، فإنها تظل على عهدها وثوابتها الرصينة القائمة على ممارسة سياسة الحياد الفاعل والداعي إلى إحلال السلام وتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة ووقف الحرب الدائرة والعودة إلى الحوار والدبلوماسية لمعالجة جذور القضايا ودواعي الصراع الراهن في المنطقة حفاظا على مقوماتها وازدهارها وسلامة شعوبها".

وكانت شركة ميرسك الدنماركية العملاقة للشحن البحري، قد أعلنت أمس السبت، أن ميناء صلالة أخلي وعلقت العمليات فيه "مؤقتا"، بعد إعلان السلطات العُمانية عن هجوم بمسيرتين عليه أسفر عن إصابة عامل وأضرار "محدودة".

وبحسب تقديرات ميرسك الحالية، فإن تعليق العمليات سيستمر لمدة 48 ساعة تقريبا.