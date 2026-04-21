الخارجية الصينية: النزاع ضد إيران من "أصعب" التحديات للأسرة الدولية

شفق نيوز - بكين

وصفت الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، النزاع العسكري القائم ضد إيران بأنه من "أصعب" التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، حاتّةً كلاً من طهران وواشنطن على تمديد وقف إطلاق النار والمضي نحو تحقيق سلام شامل في المنطقة.

وشدد المتحدث باسم الوزارة، قوه جيا، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بكين، على ضرورة دعم دول الخليج من أجل "بناء هندسة أمنية مستقرة، مع احترام سيادة واستقرار أراضيها، وعدم تعريض أمنها لأي زعزعة مستقبلاً"، مؤكداً أهمية الحفاظ على "سيادة وهيبة" القانون الدولي، ورفض عودة "قانون الأدغال".

وفيما يتعلق بالمفاوضات الأميركية الإيرانية المرتقب انعقادها في إسلام آباد، أشار المتحدث إلى أن الوضع الراهن يمر بمرحلة "حساسة"، مؤكداً ضرورة التزام ضبط النفس وعدم استئناف العمليات العسكرية، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وحفظ أمن واستقرار منطقة الخليج بما يضمن تحقيق سلام كامل.