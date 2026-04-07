الخارجية الصينية: التوصل الى وقف اطلاق النار في المنطقة هو ما نريده

شفق نيوز - بكين

جددت وزارة الخارجية الصينية، يوم الثلاثاء، موقفها من النزاع المحتدم في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدةً رغبتها بوقف اطلاق النار بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي عقدته في بكين، على أن الوضع في المنطقة يزداد "تدهوراً"، مع تصعيد عسكري يؤثر على أمن الطاقة العالمي، في إشارة إلى استمرار عرقلة سلاسل إمداد الطاقة في مضيق هرمز.

وحثت نينغ الأطراف المتنازعة على قبول الحوار والتسوية السياسية لخفض التصعيد في المنطقة، مؤكدة دعمها لجهود باكستان الرامية لإجراء مفاوضات تفضي بوقف إطلاق النار، "وهو ما تأمله الأسرة الدولية"، محملة واشنطن وتل أبيب مسؤولية تفاقم الأزمة جراء استمرارها بشن ضربات على إيران "بما ينتهك القانون الدولي".