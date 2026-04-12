الخارجية السعودية تستدعي السفيرة العراقية بشأن "قصف المسيرات"

شفق نيوز- الرياض

استدعت وزارة الخارجية السعودية، يوم الأحد، سفيرة العراق لدى المملكة صفية طالب السهيل، على خلفية إطلاق الطائرات المسيرة من الأراضي العراقية.

وقالت الخارجية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاستدعاء على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت المملكة ودول الخليج الشقيقة عبر مسيرات انطلقت من الأراضي العراقية".

وأضافت "شدد وكيل الوزارة للشؤون السياسية سعود الساطي، خلال تسليم سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة واستنكار المملكة للاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً على أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات".

وبينت أن "الساطي جدد رفض المملكة القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة كما أكد أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها".