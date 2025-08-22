الخارجية التركية تعلق على أحداث السليمانية: اتخذنا التدابير اللازمة لحماية مواطنينا

شفق نيوز- بغداد

علقت وزارة الخارجية التركية، يوم الجمعة، على الأحداث التي شهدتها محافظة السليمانية في إقليم كوردستان ليلة أمس.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كِجلي، رداً على سؤال بخصوص التطورات في السليمانية "نتابع عن كثب التطورات في السليمانية، التي تُعدّ بالغة الأهمية لاستقرار العراق وسلامته وسلامة مواطنينا".

وأضاف "اتخذت قنصليتنا العامة في أربيل خطوات مع السلطات المحلية المعنية لضمان اتخاذ التدابير اللازمة لمواطنينا".

وشهدت مدينة السليمانية في وقت متأخر ليلة أمس الخميس/ الجمعة، حيث اشتبكت القوات الأمنية مع عناصر حماية رئيس "جبهة الشعب" لاهور شيخ جنكي، بعد صدور أمر قضائي بإلقاء القبض على شيخ جنكي.

وصباح اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام مقربة من حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، بمقتل ثلاثة أشخاص وأُصيب عشرة آخرون بجروح حصيلة الاشتباكات المسلحة.

وانتهت الأحداث باعتقال رئيس حزب جبهة الشعب لاهور شيخ جنكي وشقيقيه بولاد وآسو، الصادرة بحقهم مذكرة اعتقال، وذلك بعد عملية اقتحام مقره في فندق لالزار الواقع في حي سرجنار وسط مدينة السليمانية.

يُذكر أن شيخ جنكي شغل منصب الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، قبل أن يُعزل بقرار من بافل طالباني في تموز/يوليو 2021 إثر خلافات حادة داخل الحزب. وبعدها أسس حزب "جبهة الشعب" الذي شارك لأول مرة في انتخابات برلمان كردستان عام 2024 وحصل على مقعدين.