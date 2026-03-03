الخارجية الايرانية تدعو مجلس الامن الى التدخل وايقاف الحرب

شفق نيوز- طهران

دعت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي الى القيام بمسؤولياته ووقف العدوان على إيران.

وذكرت الوزارة في بيان نشر على موقع X، أن "الطريق الوحيد لإعادة الاستقرار إلى المنطقة هو إيقاف العدوان على إيران"، مؤكدة أن "طهران سعت حتى آخر لحظة لتجنب الدخول في مسار الحرب، إلا أن الطرف المقابل اتخذ قرار الاعتداء عليها".

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى "إلزام الأطراف المعتدية بوقف عدوانها بما يعيد الاستقرار للمنطقة".

وتشهد المنطقة تصعيداً عسكرياً متسارعاً، مع تكثيف الهجمات الإيرانية التي استهدفت منشآت حيوية في عدد من المدن، ما أثار مخاوف من توسع رقعة المواجهة وتحولها إلى صراع إقليمي مفتوح.