الخارجية الامريكية: وقف اطلاق النار في غزة اقرب من اي وقت

شفق نيوز- غزة

اكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة متفائلة بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال روبيو في حديث للصحفيين، إن "المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف متفائل أيضا بأنه سيتم عقد محادثات غير مباشرة قريبا، أعتقد أننا أقرب، وربما أقرب مما كنا عليه منذ فترة طويلة".

وأضاف أنه "تحدث مع ويتكوف مساء الأربعاء، بشأن حرب غزة".

وكانت المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل في قطر، الرامية للتوصل إلى هدنة في غزة قد دخلت يومها الخامس، الخميس، حسبما أفاد مسؤول مطلع على المحادثات وكالة "فرانس برس".

والأحد انطلقت في الدوحة جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة للتوصل إلى اتفاق، يستند إلى مسودة مدعومة من الولايات المتحدة تنص على هدنة أولية لمدة 60 يوما.

وتزامن بدء هذه المحادثات في قطر مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة.