الحوثي يكشف تفاصيل الهجوم ضد إسرائيل والأخيرة تتوعدهم بمصير طهران

شفق نيوز – الشرق الأوسط

أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون)، مساء اليوم الثلاثاء، تنفيذ أربع عمليات عسكرية ضد إسرائيل، فيما توعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بـ"التعامل مع اليمن كطهران".

وبحسب المتحدث العسكري باسم "أنصار الله" فقد ذكر أن إحدى العمليات استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ بالستي، و3 عمليات استهدفت مواقع حساسة في يافا وعسقلان وإيلات بطائرات مسيرة.

هذا وظهر ضوء قوي في أجواء العراق وسوريا ولبنان، فيما أوضح مصدر أمني عراقي لوكالة شفق نيوز، مساء الثلاثاء، أن ما شوهد في السماء كان نتيجة اعتراض صاروخ يمني من قبل صاروخ اعتراضي إسرائيلي.

وبعد هذا الهجوم، تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الثلاثاء، بضرب الحوثيين بالقول: "سيتم التعامل مع اليمن كطهران. بعد ضرب رأس الأفعى في طهران، سنضرب الحوثيين في اليمن أيضاً. كل من يرفع يده ضد إسرائيل، ستُقطع تلك اليد".

وفي السياق نفسه، حذّر السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، الحوثيين، وقال: "اعتقدنا أننا انتهينا من الصواريخ القادمة إلى إسرائيل، لكن الحوثيين أطلقوا صاروخاً علينا في إسرائيل، ربما تحتاج قاذفات بي-2 إلى زيارة اليمن".

في إشارة على ما يبدو إلى الطائرات الأمريكية التي ألقت أكثر من اثنتي عشرة قنبلة خارقة للتحصينات على منشأتي فوردو ونطنز النوويتين الإيرانيتين.

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بدأ الحوثيون تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل، ويقولون إنها إسناداً لغزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية.