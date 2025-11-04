الحوثي يدعو لمواجهة مع "العدو ومن يتعاون معه": كل الأمة مستهدفة

شفق نيوز- صنعاء

أكد قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي، يوم الثلاثاء، أن فلسطين ليست الهدف الوحيد لـ"الأعداء" - في إشارة منه إلى إسرائيل - بل كل الأمة حسب وصفه، في حين دعا إلى الاستعداد للمواجهة المقبلة "مع العدو ومن يتعاون معه".

وقال الحوثي في كلمة بمناسبة الذكرى السنوية "للشهيد"، بحسب ما أفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، إن "المواجهة الشاملة مع العدو حتمية ما دام الاحتلال مستمراً في فلسطين، فالاستقرار لن يبقى في المنطقة بوجود هذا الاحتلال".

وشدد على أن "فلسطين ليست الهدف الوحيد للأعداء ولبنان وسوريا وغيرها، وإنما الأمة بأكملها هدف"، مشيراً إلى أنّ "الأمة مستهدفة شئنا أم أبينا وأن ما يحمينا هو الجهاد لا الاستسلام والخنوع".

وأوضح أن "المسألة ليست استفزاز هذا العدو الذي لا يحتاج إلى تبرير وإنما يتحرك وفق عقيدته الخطيرة التي تستهدف الأمة".

وأكّد الحوثي أنّ "العدو يسعى لربط ما يجري في المنطقة بالنفط والغاز والثروات وحتى بشربة الماء، وعلى الأمة إدراك مدى وحشية العدو الذي يريد فرض أسلوبه كواقع يومي يسبب الذل والمهانة".

ولفت إلى أن "الجانب الأميركي شريك في الإجرام الإسرائيلي في غزّة، وموقف الأمة كان عاجزاً"، مبيناً أن "من وقف إلى جانب فلسطين تعرّض لحملات دعائية تشويهية عقب إعلان وقف إطلاق النار في غزة".

وأشار الحوثي إلى "استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لوقف النار في غزة واستمرار القتل والحصار وإغلاق معبر رفح ومنع المساعدات"، مؤكداً أنّ "الاحتلال يواصل العدوان القتل بعد الاتفاق ولا يلتزم بالمواثيق".

وتطرق الحوثي إلى الحراك العالمي تضامناً مع فلسطين، مؤكداً أنّ "التظاهرات العالمية قابلها تحرك عربي خجول، وأن بعض الأنظمة منعت التظاهرات".

إلى ذلك بين الحوثي أنّ "الهدف في لبنان هو نزع سلاح المقاومة، الذي يحمي لبنان في وجه استمرار العدوان، في حين اعتبر أنّ "ما يحدث في السودان يدعمه من وقف إلى جانب العدو الإسرائيلي، ما يجري هو أبشع الجرائم".