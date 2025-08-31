الحوثي عن ضربة الوزراء: انتظروا هجمات متصاعدة

شفق نيوز- صنعاء

علق زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، يوم الأحد، على استهداف إسرائيل لعدد من الوزراء الحوثيين، متوعداً تل أبيب بـ "رد تصاعدي".

وقال الحوثي، في تصريحات إن "جميع القتلى الذين قتلوا في الهجوم هم وزراء عاملون في المجالات المدنية"، معتبراً أن "استهدافهم يضاف إلى الرصيد الإجرامي لإسرائيل في المنطقة".

وأضاف أن "التضحية الكبيرة إنما تزيدنا ثباتاً وصموداً وتماسكاً"، مبيناً أن "المسار في نصرة الشعب الفلسطيني مستمر وتصاعدي".

وتابع الحوثي، قائلاً: "لن نقف موقف المتفرجين إزاء جرائم العدو"، مؤكداً الاستمرار العسكري في استهداف إسرائيل سواء بالصواريخ والطائرات المسيرة أو بالحظر البحري.

وأوضح أن "الأجهزة الأمنية تعمل في مهمة لتحصين الجبهة الداخلية من الاختراق".

وكانت إسرائيل قد أعلنت، الخميس الماضي، تنفيذ ضربات كبيرة وواسعة النطاق داخل الأراضي اليمنية، مشيرة إلى أن الهجوم يستهدف قادة بارزين.

يشار إلى أن رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله" كان من بين من أعلنت إسرائيل استهدافهم في غارات يوم الخميس، إلا أنه خرج بالأمس في بيان رسمي، أكد من خلاله أن الاستهداف الإسرائيلي لن يمر دون عقاب.