الحوثيون يؤكدون "مواصلة" إغلاق الملاحة البحرية بوجه إسرائيل

شفق نيوز – صنعاء

أعلن زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، عبدالملك الحوثي، يوم الخميس، أن إغلاق البحر الأحمر "بشكل تام" في وجه الملاحة الإسرائيلية، مستمر منذ ما يزيد على الثلاثة أشهر.

وقال الحوثي في كلمته التلفزيونية الأسبوعية، إن إجمالي ما أطلقته جماعته خلال عملياتها العسكرية على إسرائيل، منذ بداية الجولة الثانية منتصف رمضان الماضي (أذار/ مارس 2025)، بلغ 309 صواريخ باليستية وفرط صوتية وطائرات مسيّرة.

ووصف الحوثي اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، بأنه "هزيمة عسكرية" لتلّ أبيب، التي قال إنها "فشلت في تحقيق أهدافها المتمثلة في تدمير ما تريد تدميره في إيران".

ووصف الموجات الصاروخية الإيرانية بأنها "كانت كابوساص كبيراً على العدو الإسرائيلي، وجعلت واقعه في حالة غير مسبوقة من الخوف والرعب والاختباء في الملاجئ، خلال مدة العدوان على إيران".

وذكر الحوثي أن "انتصار الجمهورية الإسلامية في إيران بقياداتها والحرس الثوري والنظام والشعب، نصر للمسلمين جميعاً وللعرب وللقضية الفلسطينية".

وأضاف أن تحضيرات إسرائيل للعدوان على إيران "كانت كبيرة وممتدة لعام وأكثر، في إطار الدعم الأمريكي، وبهدف إزاحة طهران من طريق سيطرة إسرائيل على المنطقة".

وأكد زعيم الحوثيين، أن "إسقاط النظام الإسلامي في إيران أو استسلامه وإخضاعه، هو الشيء المستحيل في الواقع، والبعيد عن التنفيذ".