الحوثيون يؤكدون لشفق نيوز استمرار "المساندة العسكرية" لغزة ودعم المقاومة

شفق نيوز/ أكد عضو اللجنة التنفيذية للأحزاب المناهضة للعدوان التابعة "للحوثيين" عادل راجح، يوم الثلاثاء، أن اليمن ماضية في موقفها الثابت بمساندة قطاع غزة، في مواجهة ما وصفه بـ"العدوان الأميركي والإسرائيلي المستمر".

وأكد راجح في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، أن "خيار دعم غزة هو قرار لا رجعة فيه من قبل القيادة اليمنية، ممثلة بالقائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ومن قبل الجيش والشعب اليمني على حد سواء".

وأوضح أن "مسار المساندة مستمر، وأن الحظر البحري والجوي لا يزال قائما"، مشيرًا إلى أن "الأيام القادمة ستشهد تصعيدًا في العمليات العسكرية، حتى يتحقق وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها بالكامل".

ويأتي هذا الموقف بعد سلسلة عمليات عسكرية نفذتها جماعة الحوثي في البحر الأحمر، ضمن ما تقول إنه "رد عملي" على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أشهر.