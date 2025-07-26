الحوثيون يهددون بإغلاق مضيق باب المندب رداً على الحرب في غزة

شفق نيوز- متابعة

هددت جماعة الحوثيين في اليمن، يوم السبت، باتخاذ خطوات عسكرية تصعيدية جديدة، من بينها إغلاق مضيق باب المندب، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال اللواء بكيل الوهبي، قائد “كتائب الوهبي” التابعة للحوثيين والمتمركزة في محافظة البيضاء وسط البلاد، إن “الخيارات العسكرية المقبلة ستكون موجعة للعدو الإسرائيلي وشركائه”، مشيراً إلى أن “من بين الخيارات المطروحة إغلاق مضيق باب المندب تدريجياً أو نهائياً”، بحسب ما نقلته صحيفة “الثورة” الرسمية في صنعاء.

واعتبر الوهبي أن إغلاق الممر المائي الدولي سيكون بمثابة رسالة إلى المجتمع الدولي، لحثّه على تحمّل مسؤولياته إزاء “المجاعة والحصار المفروضَين على غزة”، مؤكداً أن الحوثيين “لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام استمرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية”.

ويأتي هذا التهديد بعد يوم من إعلان المتحدث العسكري للجماعة، العميد يحيى سريع، أن الحوثيين يدرسون “مزيداً من الخيارات العسكرية التصعيدية” لوقف ما وصفه بـ”العدوان والتجويع الصهيوني” في غزة