الحوثيون ينشرون تسجيلاً مصوراً لعملية إغراق "ماجيك سيز" (فيديو)

شفق نيوز– صنعاء

نشرت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، يوم الثلاثاء، تسجيلاً مصوراً يوثق لحظة الهجوم على سفينة "ماجيك سيز" وإغراقها في البحر الأحمر.

وعرض الإعلام الحربي التابع للحوثيين، مشاهد تظهر تحدث الحركة مع طاقم السفينة وطلبه إيقاف السفينة، ثم بدأت بعدها عملية الاستهداف واقتحام قوات حوثية السفينة قبل غرقها بالكامل.

وكان الحوثيون أعلنوا في بيان صدر عنهم، أمس الاثنين، استهداف سفينة "ماجيك سيز" في البحر الأحمر بزورقين مسيرين و5 صواريخ مجنحة وثلاث طائرات مسيرة.

وعزا المتحدث العسكري باسم الحركة، يحيى سريع، الاستهداف إلى أن "سفينة (ماجيك سيز) انتهكت حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأشار الحوثيون إلى أنهم سمحوا لطاقم السفينة بمغادرتها بأمان.

هذا وأكدت دولة الإمارات أن سفينة "سفين بريزم" التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي استجابت بشكل فوري لنداء استغاثة صادر عن سفينة "ماجيك سيز" التجارية بعد تعرضها للاستهداف في مياه البحر الأحمر.

وذكرت الخارجية الإماراتية في بيان لها أن عملية الاستجابة أسفرت عن إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 22 شخصاً، بينهم أفراد طاقم السفينة وأمنها.

وتشن جماعة الحوثيين سلسلة عمليات عسكرية في البحر الأحمر وعلى إسرائيل ضمن ما تقول إنه "رد عملي" على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.